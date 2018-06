FAB resgata motor de avião que fez pouso forçado no Acre

Destroços do avião são retirados de rio por oficiais da Aeronáutica. Foto: Divulgação/FAB

SÃO PAULO - A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o motor da aeronave C-98 Caravan, que fez um pouso forçado em 29 de outubro, foi removido nesta quinta-feira, 5, para análise. Ontem, a aeronave foi levada para a margem do igarapé Jacurapá. Dois dos 11 ocupantes morreram no acidente.

A análise do motor, que será encaminhado para Cruzeiro do Sul, no Acre, fará parte de um relatório sobre o acidente, sem prazo determinado para ser concluído.

A missão de busca e resgate foi iniciada no dia do desaparecimento do avião, quando o C-98 Caravan do 7º Esquadrão de Transporte Aéreo realizou um pouso forçado entre Cruzeiro do Sul e Tabatinga.