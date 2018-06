FAB retoma busca por aeronave desaparecida desde sexta-feira no Pará

SÃO PAULO - A Força Aérea Brasileira (FAB) retomou às 8 horas desta quarta-feira, 6, as buscas pela aeronave de pequeno porte que desapareceu na última sexta-feira, 1°, no interior do Pará. Não foi informado o número de passageiros que estavam a bordo.

A aeronave Sêneca PA-34 decolou de Aldeia Cuxaré com destino à Aldeia Bona. A região de busca é caracterizada por mata fechada com árvores.

Participam da missão de busca e resgate duas aeronaves (um avião SC-105 Amazonas e um helicóptero H-1H) e 30 militares. Até esta terça-feira, 5, foi coberta uma área de busca de 2900 quilômetros quadrados, o que equivale cerca de duas vezes o tamanho da cidade de São Paulo.