FAB retoma buscas por avião de pequeno porte que caiu no Pará

SÃO PAULO - Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) retomaram as buscas nesta segunda-feira, 16, por um avião de pequeno porte que caiu na região de Tucuruí, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu no sábado.

Ontem o piloto do helicóptero que auxilia na busca avistou uma das asas do avião em um rio. Informações iniciais apontam que três pessoas estavam a bordo. Nenhuma das vítimas foi localizada até o momento.

Não há informação sobre a rota do voo. As causas da queda ainda serão investigadas. Mergulhadores participam das buscas.