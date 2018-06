FAB segue buscas por helicóptero desaparecido no MA

O Comando da Aeronáutica informou, em nota divulgada no site, que foram retomadas na manhã deste sábado, 26, as buscas pelo helicóptero Robinson R-44, matrícula PR-VVC, desaparecido desde quarta-feira, 23, no Maranhão.

O helicóptero, adquiro por um empresário maranhense, seguia de São Paulo para São Luís (MA) com duas pessoas a bordo. O último contato Controle de Tráfego Aéreo aconteceu às 14h28 do dia 23 de dezembro, horário de Brasília, logo após decolar de Carolina (MA) com destino à fazenda Eldorado, em Igarapé do Meio (MA), onde deveria chegar na manhã de quinta-feira, 24.

Um novo boletim será divulgado no final da tarde deste sábado.