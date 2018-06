Fábio Barreto será submetido a exames nesta terça

O cineasta Fábio Barreto, que sofreu traumatismo craniano após um acidente de carro, no Rio, será submetido na tarde desta terça-feira, 22, a tomografia computadorizada de crânio para avaliação do edema cerebral.

Segundo boletim do Hospital Copa D' Or, onde o cineasta permanece internado em coma induzido na Unidade Neuro-Intensiva, o estado clínico de Barreto é "grave, porém estável". Ele respira com ajuda de aparelhos. O hospital informou que não há previsão para a realização de novos procedimentos cirúrgicos.

Fábio Barreto, de 52 anos, sofreu um acidente de carro na noite de sábado em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele dirigiu o filme "Lula, o Filho do Brasil", que estreia no dia 1º de janeiro.