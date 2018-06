Fabricante revisará mais de 1.500 armas compradas para policiais no Rio

SÃO PAULO - Cerca de 1.500 carabinas modelo .30 compradas pelo Governo do Rio para as polícias Civil e Militar passarão por uma revisão pela fabricante Taurus. O material teve de ser recolhido porque algumas carabinas apresentaram defeito de fábrica.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança do Rio (Seseg), os lotes do equipamento chegaram no final de 2009 e, em seguida, foram enviados para que os policiais passassem a treinar com a nova arma. A Seseg informou que a Taurus revisará todo o lote dentro de aproximadamente cinco meses.

As carabinas foram compradas para substituir os fuzis durante o patrulhamento urbano. Apesar de ser letal, esse tipo de arma é menos ofensiva e tem disparo de menor alcance.