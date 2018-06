'Façam justiça comigo', diz réu confesso de assassinato da juíza Patricia Acioli

Ao final de seu interrogatório, que durou cerca de 1h30, o cabo da PM Sérgio Costa Júnior, réu confesso que está sendo julgado nesta terça-feira, 4, pelo assassinato da juíza Patricia Acioli, pediu aos jurados que "façam justiça". "Infelizmente, tive cabeça fraca. Me deixei levar pela emoção e fiz o que fiz. Mas desde o primeiro momento me arrependi com a desgraça que fiz com minha família e com a família dela (Patricia). Acredito muito na Justiça. Façam justiça comigo."

Costa Júnior deu detalhes do motivo, do planejamento e da execução do assassinato. Segundo ele, Patricia assinou sua sentença de morte quando, no dia 11 de agosto do ano passado, decretou a prisão de seis PMs do batalhão de São Gonçalo - ele inclusive - no processo que investigava a morte de Diego Belini, de 18 anos. Outros dois PMs do batalhão já estavam presos. O crime ocorreu em 3 de junho, numa favela em São Gonçalo. O caso foi inicialmente registrado como auto de resistência (morte de suspeito em confronto com a polícia), mas, após investigações, Patricia concluiu que o rapaz foi executado.

"No dia 11 de agosto (de 2011), havia rumores de que ou a juíza ia soltar os dois policiais que estavam presos desde junho, ou então ia decretar a prisão de nós seis. Quando ela assinou a prisão, foi a gota d´água", afirmou o réu. Indagado pelo juiz sobre o motivo que o levou a desferir 18 tiros contra a juíza, Costa Júnior disse que "não tinha visão da vítima dentro do carro, que tinha insulfilm (película escura). Além disso, era noite e a rua tinha pouca iluminação". A sessão foi suspensa às 13h para almoço, e será retomada com os debates entre acusação e defesa.