Fachada limpa terá desconto de 25% a 100% no Descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que vão de 25% a 100% para 90 mil comerciantes que se adaptarem ou reformarem as fachadas de seus estabelecimentos de acordo com a Lei Cidade Limpa foram aprovados ontem na Câmara Municipal. Os benefícios valerão em ano eleitoral, quando Gilberto Kassab deverá se candidatar à reeleição. Fachadas de até 10 metros terão 100%. As maiores de 10 metros e menores que 20 metros terão 50%. Já os imóveis com testadas entre 20 metros e 30 metros ganham abatimento de 25%. A matéria precisa de regulamentação para definir como os contribuintes devem proceder para requerer a isenção. Também foram aprovados projetos de autoria do prefeito que estabelecem incentivos para o desenvolvimento da zona leste e criam a Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos. Com a empresa, o Município poderá lançar títulos de crédito no mercado para captar recursos privados.