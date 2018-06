Fácil de achar SIGA O MAPA Com pressa: sinalização, escadas rolantes e elevadores têm de ajudar, não atrapalhar. Sem hora: o espaço tem de ser convidativo para passeios Chegar atrasada para um filme e não achar as bilheterias é imperdoável. Não encontrar o banheiro quando você está doida atrás de um, é quase crime. Perder tempo para entender a lógica das escadas rolantes e das placas de sinalização quando a intenção é só dar uma passada rápida na loja, é de perder a paciência. Se até em um passeio descontraído num parque você quer trilhas e acessos agradáveis e bem sinalizados, por que nos shoppings seria diferente? Afinal, nem sempre podemos nos perder entre vitrines de lojas. Nisso, o Cidade Jardim é exemplar e merece três sacolas. Embora pequeno, tem corredores amplos, temperatura agradável e pufes no jardim para retomar o fôlego para as compras. Até o elevador panorâmico, com vista para o verde, vira atração. Shopping ABC e D&D não ficam muito atrás. No fundo, não basta ser bonito, tem de ser funcional. No Shopping ABC, os seguranças não são sinônimos de ?tira-dúvidas?. O local é tão bem sinalizado que a eles cabe apenas manter a ordem. Com placas de letras gigantes, você nem terá o que perguntar. E, se cansar, ainda pode relaxar nos sofás macios pelos corredores. A pouca luz pelos amplos corredores do D&D não ofusca e ajuda a manter o foco no que interessa: o interior das lojas de decoração. Até mesmo o elevador orienta o visitante - além de ter vista para boa parte do shopping, uma placa informa o que existe em cada piso.