Faixas da Faria Lima ficarão bloqueadas Duas faixas da Av. Brigadeiro Faria Lima, na região do Largo de Batata, em Pinheiros, foram interditadas anteontem e ficarão bloqueadas até meados de maio, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As faixas, sentido Lapa-Itaim, vão da Rua Cristóvão Gonçalves até a Martim Carrasco. O trecho será sinalizado. O bloqueio foi feito para que a Empresa Municipal de Urbanização corrija o terreno e o pavimento no Largo da Batata. Também continua a obra de recuperação da Ponte do Limão, na Marginal do Tietê.