Fala dos eleitores revela o que estatística não mostra

As reportagens de Lourival Sant"Anna usaram uma técnica semelhante. Ele reuniu grupos com características semelhantes e discutiu com eles temas relativos à eleição: o governo Lula, o Bolsa Família, impostos, o serviço público de saúde, a escola, a aposentadoria, o desemprego. Com uma vantagem: o repórter foi até os eleitores e os entrevistou em seus ambientes. Isso rendeu aos relatos uma espontaneidade rara nos grupos de pesquisa tradicionais. A interação com o entorno complementou as falas com elementos de observação do repórter. A narrativa ficou mais rica.

Diferentemente das pesquisas qualitativas, nas reportagens os personagens têm nome, endereço, personalidade. Contam suas vidas e revelam detalhes de seus dramas pessoais que não se ouvem nas "qualitativas", porque o código de ética das pesquisas preserva o anonimato dos entrevistados.

Das reportagens emergem explicações vívidas para os porcentuais frios das pesquisas quantitativas. A maioria dos entrevistados aprova o governo Lula. Mas os matizes dos discursos revelam diferenças transatlânticas entre o que é um "bom" governo para quem mora no Morro do Alemão e para os "alemães" que vivem em Rio do Sul (SC).

Uns são afetados diretamente por obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e têm reações distintas sobre o impacto que a urbanização da favela terá em suas vidas. Outros continuam com as mesmas reclamações de décadas sobre a falta de garantia de preço mínimo para o que produzem na lavoura. Em vez de elogio, fazem no máximo uma concessão contrariada: "Não podemos dizer que esse governo foi ruim".

É no Sul que Lula tem sua nota média mais baixa: 7,3, segundo o Datafolha. Visto isoladamente, o número é alto, mas embute muitos eleitores que, embora admitam méritos, têm uma lista de críticas ao governo e não estão especialmente predispostos a votar na sua candidata à sucessão do presidente.

O que a combinação dos relatos com as estatísticas parece revelar é que, como o parâmetro de comparação é muito baixo, um mínimo de programas com impacto positivo é suficiente para produzir índices de aprovação desproporcionalmente altos.

Os mais entusiasmados com a atual administração federal são os sertanejos. Mas não pelos programas que, a distância, costuma-se apontar como causa dos 85% de aprovação que o governo Lula tem no Nordeste. O salário mínimo, que recebeu reajustes consecutivos acima da inflação, parece carrear mais popularidade do que o Bolsa Família.

Em nenhuma outra região brasileira Lula recebe 48% de nota 10 pelo seu governo. A julgar pelos relatos, isso parece ser efeito do conjunto de políticas que atingiram o Nordeste, e não de um programa específico. A percepção dos beneficiários é que tiveram um progresso duradouro.

A intensidade na aprovação do governo faz muita diferença nas urnas. Na média, os eleitores de Dilma Rousseff (PT) avaliam o governo Lula com nota 8,8. Embora mais baixa, a nota média dada pelos eleitores de José Serra (PSDB) também é alta: 7,4. O que diferencia um eleitorado do outro é a composição dessas notas.

Dilma tem quase o dobro dos votos de Serra entre os 47% de eleitores que dão notas 9 e 10 ao governo. Serra vence na proporção de 3 para 1 no terço dos eleitores que dá nota 7 ou inferior a Lula. A disputa é pelos 20% que avaliam o governo com nota 8. Hoje, os dois estão tecnicamente empatados também nesse segmento. Por isso, é indispensável aos candidatos compreender as nuances da avaliação do governo.

É o que este conjunto de reportagens permite vislumbrar, através das diferentes falas dos grupos mais diversos: dos sertanejos paraibanos até os moradores da periferia das metrópoles, passando pelos emergentes da "Califórnia" brasileira e pelos pequenos agricultores catarinenses.

É JORNALISTA ESPECIALIZADO EM REPORTAGENS COM O USO DE ESTATÍSTICAS