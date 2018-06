Falha atrasa CPTM e usuários tentam atear fogo em trem

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Ao contrário da informação repassada pelo Corpo de Bombeiros, não ocorreu um princípio de incêndio em uma das composições da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) devido à demora na circulação de trens na manhã de hoje.

De acordo com a CPTM, um dos usuários, como ato de vandalismo, pegou um dos extintores de incêndio da estação, provocando pânico nos demais passageiros, que acionaram os bombeiros, pensando se tratar de um incêndio.

O problema de tração de uma composição começou por volta das 7h30 em um trem que seguia com destino à Estação Brás, entre as paradas Tatuapé e Engenheiro Goulart. Às 8h15, o trem avariado foi removido do local e a operação foi normalizada.