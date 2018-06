Falha atrasa decolagem de Airbus A-320 da TAM em SE Uma falha não identificada pela TAM impediu um Airbus A-320 da companhia aérea de decolar do Aeroporto de Aracaju, em Sergipe, na manhã desta terça-feira, 28. O avião deveria partir para Salvador, na Bahia, às 6h15, onde faria escala antes de seguir para Brasília. Por conta do problema o avião teve de passar por uma "manutenção não programada". Os 102 passageiros do vôo JJ-3565 tiveram de desembarcar. Mais tarde, eles retornaram para o Airbus, que partiu às 8h33. Segundo a TAM, às 9h07 o avião já havia aterrissado em Salvador.