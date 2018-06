Falha da Gol agrava atrasos nos aeroportos brasileiros

A situação complicada dos aeroportos brasileiros foi agravada por uma falha no sistema automático de controle de despachos da companhia aérea Gol. De acordo com uma nota da empresa, o problema já foi solucionado e a empresa precisará de algumas horas para regularizar a situação. Nos principais aeroportos do país, o índice de vôos em atraso mantém-se praticamente estável no fim do dia. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), das 1.540 partidas previstas às 21h45, foram registrados 614 (39.9%) atrasos ao longo do dia, mas, nesta noite, eram 50 os vôos atrasados, ou 3.2%. O total de cancelamentos ficou em 46 (3%). De acordo com levantamento da Infraero, o aeroporto de Brasília registrava o maior número de atrasos, 11 , seguido de Guarulhos, em São Paulo, com oito. A Gol registrou o maior número de atrasos, 289 (de 463), seguida da TAM, com 210. A nova empresa aérea, Azul, registrou ao longo do dia cinco atrasos dos nove vôos previstos. A Ocean Air atrasou 15, a Varig, 42, e a Webjet, 15.