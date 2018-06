Falha em aparelho para Congonhas por 40 min As operações de pouso e decolagem foram interrompidas no Aeroporto de Congonhas ontem à tarde, por 40 minutos, das 15 às 15h40. Uma descarga elétrica, possivelmente causada por um raio, comprometeu o funcionamento do anemômetro, equipamento responsável pela medição da intensidade e direção do vento. Uma equipe técnica foi ao local e um equipamento reserva começou a funcionar às 15h51.