Falha em trem causa lentidão na Linha 2-Verde do Metrô

SÃO PAULO - Uma falha no trilho de uma composição da linha 2-Verde do Metrô de São Paulo causou lentidão na circulação de trens por cerca de uma hora na manhã desta quarta-feira, 25. Às 8h20, o trem apresentou problemas na região da estação Ana Rosa, na zona sul. Os trens circularam com velocidade reduzida entre as estações Chácara Klabin e Clínicas, no sentido da estação Vila Madalena. O serviço foi normalizado às 10 horas.