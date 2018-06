Falha mecânica pode ter causado queda de elevador em Salvador

SALVADOR - Ainda não se sabe o que causou o acidente que matou nove operários após a queda de elevador numa construção civil, em Salvador. Agentes do Departamento de Polícia Técnica, que periciaram o local ainda na manhã desta terça-feira, 9, afirmam que a análise preliminar aponta falha mecânica. A principal suspeita é de que uma peça responsável pela tração dos cabos tenha se partido, deixando que o equipamento ficasse sem sustentação e permitisse a queda de 65 metros de altura.

A obra é de uma das duas torres do Edifício Empresarial Thomé de Souza, projeto da Construtora Segura, no bairro Caminho das Árvores, região nobre de Salvador. Os trabalhadores - três carpinteiros, dois armadores, dois pedreiros e dois ajudantes - dirigiam-se para a última laje já construída da obra, no 28º dos 33 andares previstos para o prédio, para dar início aos trabalhos, às 7h30.

Pouco depois de passar pelo 20º andar, porém, o elevador que os levava soltou-se da estrutura instalada do lado externo da construção, despencando em queda livre. Era a terceira viagem do equipamento no dia. Todos os ocupantes da cabine morreram na hora.

O laudo da perícia só deve ser conhecido em 30 dias. "Caso seja comprovada imprudência ou imperícia, o responsável pode responder por homicídio culposo (sem intenção)", afirma a delegada Jussara Souza, da 16ª Delegacia, responsável pelo caso.

Manutenção. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia (Sintracom-BA), José Ribeiro, o tipo de acidente revela descuido com o equipamento. "Houve falta ou falha na manutenção do elevador", afirma. "É claro que um elevador em condições perfeitas não cai desse jeito. É mais uma mostra de que as empresas não estão preocupadas com a segurança dos trabalhadores."

Fiscais do Ministério Público do Trabalho também estiveram no local do acidente e afirmaram que o equipamento tem tecnologia defasada. "O projeto deste elevador está muito ultrapassado, não poderia mais ser considerado dentro das normas de segurança", afirma o fiscal Flávio Nunes.

Já para o presidente da construtora, Manuel Segura Martinez, não houve falta de manutenção. "Eu mesmo usava esse elevador todos os dias", disse. Funcionários da obra corroboram com a versão do empresário. "Na semana passada, o elevador foi vistoriado", afirma o carpinteiro José Alves Pinto. "Trocaram até um dos cabos."

Em nota, a empresa informou que "o equipamento estava funcionando dentro dos parâmetros de segurança e em perfeito estado de conservação". As obras no canteiro foram paralisadas por tempo indeterminado pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). De acordo com o órgão, porém, a construção tem todas as licenças e alvarás regulares.