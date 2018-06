Falsa granada lançada em prédio da Globo é tubo de PVC Era falsa a granada lançada na madrugada de hoje por um homem em uma moto na porta da TV Globo, no Jardim Botânico, zona sul. O objeto era na verdade um tubo de PVC com areia dentro e sem explosivos, segundo informaram agentes do Esquadrão Antibombas, que foram até o local. "O artefato não tem explosivos nem material incendiário. Foi jogado só para dar um susto, mas é muito bem feito. O PVC foi pintado de preto e tinha até uma argola e um pino. Tudo levava a crer que era mesmo uma granada", disse o agente Primo, do Antibombas.