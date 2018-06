Falso agente da PF dá golpe de R$ 100 mil em Taubaté Depois de três meses de investigações, um homem que se apresentava como agente da Polícia Federal foi preso na manhã desta sexta-feira, 13, em sua casa, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. Iratã de Paula Machado, de 34 anos, telefonava para as vitimas e se apresentava pelo nome de Alex Bicudo. Dizia que era da Polícia Federal e que tinha a função de oferecer produtos de leilões com descontos. As vítimas retornavam a ligação e Machado confirmava a história, ganhando a confiança das pessoas. O estelionatário tinha uma extensa ficha policial e atuava como estelionatário há sete anos. "Ele confessou que vivia disso, que era praxe enganar as pessoas", afirmou o delegado responsável pelas investigações Marcelo Duarte Ribeiro. Oferecia produtos como eletrodomésticos, eletrônicos e até carros conseguidos em supostos leilões com descontos de até 80%. "Eram carros que não existiam, de quarenta mil, vendidos por dez mil", conta o delegado. As vítimas caiam na conversa do falsário e faziam os depósitos, mas não recebiam os produtos. Depois de receber reclamações ele desligava o telefone e desaparecia. Somente em Taubaté, nos últimos três meses, pelo menos quinze pessoas caíram no golpe, segundo levantamento da polícia. "Um prejuízo de cerca de cem mil reais", revelou o policial. A polícia chegou até o estelionatário depois de investigar as contas bancárias da mãe dele. Machado usava o nome e a conta corrente da mãe, Luiza Nunes Bicudo, que também segundo a polícia, não estava envolvida no crime. "Ela escreveu uma carta pedindo que o filho devolva o dinheiro às vítimas. Por enquanto não está provada a participação dela".