Falso fiscal da receita é preso em SP A polícia prendeu na noite de ontem, em flagrante, Sidney Ferreira Ossênio, que se passava por fiscal da Receita Federal e que cobrava até R$ 1.000 de comerciantes da zona sul de São Paulo para regularizar a situação de empresas. Eram feitas várias ameaças aos proprietários dos estabelecimentos comerciais, inclusive a de fechamento da empresa. O proprietário da Comaho, empresa que revende produtos hospitalares, recebeu na tarde de ontem um telefonema de um homem que se identificava como agente da Receita Federal. Ele falou que a empresa tinha vários problemas com impostos e que podia apresentar documentos para comprovar isso. No meio da conversa, o suposto fiscal começou usar um tom de ameaça, dizendo que a situação poderia complicar a empresa e fez uma proposta. Mediante o pagamento de R$ 1.000, estes documentos seriam arquivados por um bom tempo e o estabelecimento poderia funcionar normalmente. O proprietário então marcou com o suposto fiscal um encontro na própria revenda, localizada na Rua São Venceslau, 324, Vila Guarani, região do Jabaquara. Mas antes de receber Sidney, o dono da loja entrou em contato com o contador particular, Manoel de Oliveira Maia, que presta serviços para a empresa. O contador alertou sobre o possível golpe e disse que não é prática da fiscalização da Receita fazer cobranças pelo telefone. Os policiais do 35.º Distrito Policial, do Jabaquara, foram avisados e se dirigiram até o estabelecimento no horário marcado. Por volta das 20 horas, dentro da loja de materiais hospitalares o falso fiscal foi preso em flagrante, quando pegava o dinheiro do empresário. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas neste esquema de suborno a comerciantes da zona sul. Sindey está preso e será indiciado por estelionato.