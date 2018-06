Falso fiscal preso em tentativa de extorsão

A polícia do Aeroporto de Congonhas prendeu ontem em flagrante um homem que se passava por fiscal da Prefeitura para extorquir R$ 50 mil em dinheiro. O valor é a prova da tentativa de extorsão, pois o estelionatário Alexandre Fernandes Siqueira, de 36 anos, dizia que poderia liberar a boate Bahamas, fechada pela Prefeitura. "O estelionatário é procurado pela polícia por vender remédios frios (falsificados) em Goiás. Ele tem dois RGs, usa também o nome Alexandre Galhardo Fernandes, sobrenome que seria do padrasto", disse o delegado Antônio de Olim. O flagrante foi armado quando o assessor de imprensa do grupo Oscar?s World, do empresário Oscar Maroni - preso sob acusação de exploração de prostituição no Bahamas -, Ricardo Moroni, chegou a Congonhas e avisou o delegado. Moroni negociou a entrega dos R$ 50 mil para Alexandre às 16 horas. "Esse homem (Alexandre) sempre estava entre os funcionários da Prefeitura quando havia uma fiscalização e também no dia da interdição. Quando todos iam embora, ele chegava para Oscar, se dizia o homem que podia resolver o problema", contou Moroni. Segundo ele, Alexandre sabia de informações sigilosas como números de protocolo, que só a Prefeitura ou advogados de Maroni teriam acesso. "A posição do grupo Oscar?s World é de nunca ceder a chantagem ou corrupção." Olim disse que Alexandre, autuado por estelionato, ficará preso pois é procurado pela polícia.