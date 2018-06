Falso procurador da Justiça Federal é preso em São Paulo Um falso procurador da Justiça Federal foi preso na manhã desta quarta-feira, 28, por policiais do Departamento de investigações sobre Crime Organizado (Deic) na Praça Wendel Wikie, região do Pacaembu, zona oeste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública estadual, Milton Barbosa dos Santos, de 72 anos, conhecido como Major, é acusado de extorquir dinheiro de pessoas se apresentando como procurador e entregando falsos mandados de prisão, com os quais ameaçava prender as vítimas caso elas não pagassem propina. Com o estelionatário, que já tem passagens pela polícia, foram apreendidos um revólver calibre 32, dois frascos de gás pimenta, oito impressos de mandados de prisão da Justiça Federal e uma carteira de procurador do meio ambiente.