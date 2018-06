Falsos fuzileiros navais são presos pela Marinha Três homens foram presos por militares da Marinha, depois de tentarem entrar na sede do 1º Distrito Naval, na Praça Mauá, zona portuária do Rio, na madrugada de ontem. Segundo a Marinha, militares do Serviço de Segurança realizaram a prisão em flagrante de homens armados, trajando uniformes. Os militares desconfiaram da presença de um veículo na entrada do complexo e acionaram a segurança. Os criminosos seriam encaminhados ontem à polícia. A Marinha abriu procedimento para apurar a ação.