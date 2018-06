Falsos policiais roubam prédio nos Jardins Cerca de 10 homens assaltaram um edifício na Alameda Franca, nos Jardins, anteontem à noite. Com coletes da Polícia Civil, eles renderam três funcionários e levaram várias jóias do apartamento de um engenheiro de 57 anos, que viajava. Levaram também o computador que continha as imagens do circuito interno de TV.