Falsos policiais são presos após roubo à casa em MG

SÃO PAULO - Dois homens foram presos nesta quinta-feira, 4, após assaltar uma residência e manter duas mulheres como reféns no bairro Copacabana, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Ao invadir a casa, por volta das 9h30, a dupla se apresentou como sendo da Polícia Civil. Eles usavam camisetas da corporação e estavam armados.

Em seguida, eles amarraram a dona da casa e a empregada do imóvel e afirmaram que iriam confiscar todos os objetos de valor. As vítimas ficaram em um dos cômodos da casa. Os bandidos fugiram no carro que estava na garagem levando dinheiro, televisores e outros objetos.

A polícia foi acionada e cercou a região. Ao avistarem a viatura policial, os criminosos abandonarem o carro roubado em um campo de futebol do bairro e tentaram fugir a pé. Eles foram presos em seguida. De acordo com a Polícia Civil, os dois já haviam sido presos por roubo. Eles foram levados para a delegacia local.