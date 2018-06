Falsos policiais são presos no Rio

Dois falsos policiais civis foram presos em flagrante, na tarde desta terça-feira, 9, na Fazenda Botafogo, no Rio de Janeiro, por agentes da 40ª DP, de Honório Gurgel. Archimedes Amaral dos Santos, ex-policial militar, de 33 anos, e Luiz Fernando de Lima, de 38 anos, usavam camisas com inscrição da Delegacia Fazendária e da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil (Cinpol). De acordo com os agentes, os criminosos se passavam por policiais e roubavam máquinas caça-níquel instaladas em estabelecimentos comerciais. Os falsos policiais diziam aos comerciantes que precisavam apreender os equipamentos.