Falta d?água: Sabesp anuncia medidas de emergência O presidente da Sabesp, Gesner Oliveira, anunciou ontem no litoral norte medidas de emergência para impedir que a falta d?água continue a atrapalhar os turistas. Ele garantiu que no carnaval não vai faltar água na região. "Estamos trabalhando para isso. Contamos com a ajuda de todos", afirmou, em entrevista coletiva. Gesner disse que o plano da Sabesp é melhorar o bombeamento d?água. Em São Sebastião, as bombas que levam água a bairros mais altos foram reforçadas. "Anéis de reforço com várias máquinas foram instalados nas regiões mais altas, o que deve garantir o bombeamento, mesmo em dias de maior concentração de turistas", afirmou. Segundo ele, foi gasto cerca de R$ 1,5 milhão nessa obra. A estatal pretende investir ainda R$ 119 milhões na região nos próximos anos. Outra medida a ser tomada é o reforço nas equipes de atendimento. Mecânicos, técnicos, atendentes e mais caminhões-pipa vão atuar durante a alta temporada. Gesner afirmou que em abril começará a funcionar um serviço de call center para o interior e o litoral, o que deve tornar mais rápido o atendimento ao público. "Vamos fazer crescer a oferta d?água, mas temos de contar com o consumo consciente, que é de até 200 litros de água por dia, por pessoa", disse. Durante a festa do réveillon no litoral norte, pelo menos 10 mil pessoas sofreram com as interrupções de abastecimento nas quatro cidades da região - São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.