Falta de água afeta 3 milhões em São Paulo O abastecimento de água na Zona Sul de São Paulo ficou prejudicado neste Domingo de manhã. Aproximadamente 3 milhões de pessoas foram afetadas. O motivo é o funcionamento de apenas um terço do Sistema de Tratamento Guarapiranga, que atende a região. De acordo com a Sabesp, a situação foi contornada com o sistema de compensação, que consiste em desviar águas de outros reservatórios para as áreas afetadas. Os bairros atingidos pela falta de água foram: Interlagos, Grajaú, Chácara Flora, Campo Belo, Americanópolis, Pirajussara, Morumbi, Vila Sônia, Butantã, Raposo Tavares, Arpoador, Jardim Record, Santo Eduardo, Pedreira e o município de Taboão de Serra.