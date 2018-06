Falta de confronto decepciona tuiteiros A falta de confronto direto entre Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) no último debate entre os candidatos à Presidência da República, realizado na noite de ontem, foi a grande discussão entre os usuários do twitter, que esperavam um confronto mais quente e com respostas mais incisivas por parte dos dois presidenciáveis.