Falta de controle abre brechas para contratações A falta de um controle rigoroso de frequência dos funcionários do Congresso sempre abriu brecha para nomeações de amigos e parentes de parlamentares. Com a súmula antinepotismo do Supremo Tribunal Federal, em 2008, proibiu-se o emprego de familiares e os cargos de confiança passaram a ser ocupados cada vez mais por pessoas próximas de deputados e senadores.