Falta de organização causa tragédia em evento para fãs do RBD Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, além de três mortes, mais de 40 pessoas ficaram feridas - 2 delas, pisoteadas, estão em estado grave -, no evento para fãs do grupo pop mexicano RBD que terminou em tragédia no estacionamento do Shopping Fiesta, na Avenida Guarapiranga, Interlagos, zona sul de São Paulo. Só o Hospital Regional Sul atendeu 22 pessoas. Os organizadores - o Fiesta, o Grupo Pão de Açúcar, que tem no shopping uma loja dos supermercados Extra, o SBT e a gravadora EMI - esperavam 3 mil pessoas para o evento, mas entre 10 a 15 mil estiveram no local, na estimativa da Secretaria da Segurança. Segundo policiais, os organizadores não prepararam sequer uma estrutura para isolar o palco. O evento era para ser uma sessão de autógrafos do RBD, marcada para as 11 horas, para a qual os organizadores distribuiriam 100 senhas - já havia filas no local às 22 horas de sexta-feira. Sucesso entre adolescentes, o grupo tentou cantar canções do CD Nuestro Amor, que já vendeu 500 mil cópias. "Quando eles começaram a segunda música, pararam no refrão e foram tirados do palco, assustados com o tumulto", contou Alan Lima Junior, de 11. O diretor comercial do Grupo Pão de Açúcar, Paulo Pompílio, disse que o evento tinha autorização oficial, mas não informou de qual órgão público. A empresa disse ainda ter contratado previamente seguranças e paramédicos para o atendimento do público. O subprefeito da Capela do Socorro, José Augusto, garantiu que não sabia da promoção no Fiesta. Só depois que o tumulto começou, a subprefeitura enviou ao local a Guarda Civil e três ambulâncias. "É um absurdo fazerem um evento desse sem nenhuma comunicação." O 102.º Distrito abriu inquérito sobre a tragédia. O delegado-seccional de Santo Amaro, Reinaldo Correa, disse que o objetivo é verificar se houve negligência dos responsáveis pelo evento e se toda a documentação do lugar estava em ordem. (Colaboraram: Bruno Paes Manso e Marcelo Godoy)