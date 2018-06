Família adia funeral de meninas

Na tentativa de amenizar o sofrimento, a família das irmãs Julia Elizabete Caballero Gomes, de 14 anos, e Maria Isabel Caballero Gomes, de 10, mortas no acidente do Airbus da TAM, vai esperar o reconhecimento do corpo da avó - a professora da Unesp Maria Elizabette Caballero, de 65 - para que todas sejam enterradas no mesmo dia. Os corpos das meninas foram identificados na segunda-feira, mas não foram levados para São José do Rio Preto, a 440 km de São Paulo. "Temos de evitar, de alguma forma, um desgaste emocional maior", disse o padrasto das meninas, Luiz Carlos Maurício Pereira. Segundo ele, não há prazo, mas a família deve esperar até o fim de semana; se o corpo da avó não for identificado, poderá fazer o funeral das meninas no domingo. "Vai depender da mãe delas (Carmem Caballero)." Esse não é o primeiro adiamento de funeral de vítimas. O enterro de Márcio Rogério de Andrade, de 35 anos, da mulher dele, Melissa, de 29, e da filha do casal, Alanis, de 2, foi adiado duas vezes e só foi feito após o corpo de André Ura Doná, de 25, ser reconhecido. "Se a gente fizesse sem o André o sofrimento seria em dobro", disse um tio do rapaz, Mário Ura. Ontem foi sepultado em Porto Alegre o advogado Eduardo Mancia, de 60 anos, que era casado e tinha quatro filhos. Segundo Eliseth Ferraz, de 43 anos, prima da passageira Elenilze Ferraz, o IML informou que nem todas as vítimas serão identificadas. "Já nos informaram que pode haver corpos não identificados, mas não falaram quantos."