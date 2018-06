Família de executivo será 1ª a receber pensão por voo 447

Especial: Passo a passo do voo 447

O advogado João Tancredo, que havia pedido 79 salários mínimos, deverá solicitar hoje ao juiz revisão do valor e ainda a extensão do benefício aos pais e à irmã de Carrilho Júnior. Segundo ele, apenas para tratamento psicológico e psiquiátrico serão necessários cerca de sete salários mínimos por pessoa, de acordo com cálculos feitos por um perito a pedido da defesa da família. O executivo morava em Botafogo e era gerente para a América Latina da empresa Orange Business Service. Ele voava para Paris a trabalho.

Tancredo espera, para esta semana ainda, a emissão da certidão de óbito por morte presumida, também pedida na Justiça. "Sem a certidão, a família não recebe pensão do INSS, não recebe seguro, não recebe nada. Por isso também me adiantei para pedir a antecipação da tutela para a família, afinal são três filhos em idade escolar", disse. A família deverá receber também, ainda esta semana, os quase R$ 50 mil de adiantamento das indenizações pelo acidente pela seguradora francesa da empresa aérea.

A audiência para sentença final do processo está marcada para 30 de julho, quando o juiz deverá calcular o valor total da indenização material e ainda a indenização moral pela morte do executivo. Tancredo defende ainda as famílias do maestro Silvio Barbato e do casal de Niterói que viajava em lua de mel, o procurador federal Carlos Eduardo Lopes de Mello e a médica Bianca Cotta. Ele deverá entrar com o processo deles ainda esta semana.

A Air France informou, por meio de nota a imprensa, que ainda não foi notificada oficialmente a respeito do processo do executivo. A empresa confirmou que, desde segunda-feira, montou um escritório para estabelecer contato com as famílias para pagamento pela seguradora dos adiantamentos das indenizações e informou que alguns já foram pagos.