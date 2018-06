Família do assassino de garoto no Rio é ameaçada Keginaldo Marinho da Silva, de 35 anos, pai de Diego Nascimento da Silva, de 18 anos, preso sob a acusação de matar o menino João Hélio Fernandes, de 6 anos, disse que sua família está sendo ameaçada. Ele contou que a casa onde mora foi apedrejada. "A ameaça não é justa. Só peço que deixem minha família em paz. Todo mundo sabe que eu sou digno", disse chorando. O pai entregou o próprio filho à polícia na quinta-feira. "Não me arrependo do que fiz. Não compartilho desse crime bárbaro. Ninguém aceita uma coisa dessas", disse ele, que trabalha na portaria de uma escola particular. Crime João Hélio Fernandes, de 6 anos, morreu na noite de quarta-feira após ser arrastado por 14 ruas, um trajeto de sete quilômetros que cruzou quatro bairros da zona norte do Rio. O menino foi levado pelos rapazes que roubaram o Corsa de sua mãe. O garoto ficou preso ao cinto de segurança, do lado de fora do veículo. Durante o trajeto, o menino teve a cabeça arrancada. O carro passou por um quartel do Exército, pelo Fórum e pela Policlínica da Polícia Militar. O crime causou comoção no Rio. A comerciante Rosa Cristina Fernandes, de 41 anos, voltava para casa com os dois filhos, João e Aline (de 13 anos), quando a família foi abordada num sinal de trânsito por dois rapazes, que os ameaçaram com uma arma - depois, concluiu-se que era de brinquedo. Cristina e Aline deixaram o carro. A comerciante ainda tentou ajudar o filho a se livrar do cinto de segurança. João Hélio já estava do lado de fora do veículo, mas os criminosos arrancaram com o Corsa antes que ele conseguisse se desvencilhar do cinto. A porta do carro fechou, e o menino foi arrastado pelo abdome. Mãe e filha entraram em desespero. Aline chegou a correr atrás do carro. Motoristas e motociclistas buzinavam e piscavam o farol. Eles chegaram a ser ameaçados com a arma por um dos assaltantes, que dirigiam em ziguezague para tentar se livrar do garoto. ?Testemunhas contaram que a criança quicava no asfalto?, comentou o delegado Hércules Pires do Nascimento. Dez minutos depois de terem levado o Corsa, os rapazes estacionaram o carro na Rua Caiari, em Cascadura, e fugiram a pé.