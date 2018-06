Família é condenada por explosão em fábrica de fogos

Após 13 horas de sessão na 2ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador (BA), saiu, no final da noite de quarta-feira, 20, o veredicto de cinco dos envolvidos na explosão de uma fábrica clandestina de fogos de artifício que matou 64 pessoas em Santo Antônio de Jesus em 1998.

O dono da fábrica, Osvaldo Prazeres Bastos, foi condenado a nove anos de prisão por ter mais de 70 anos. Os outros quatro condenados são os filhos dele: Mário Fróes Prazeres Bastos, Ana Cláudia Almeida Reis Bastos, Helenice Fróes Bastos Lyrio e Adriana Fróes Bastos de Cerqueira, que pegaram pena de 10 anos e 6 meses cada um. Foram absolvidos, segundo a justiça por não terem participação direta no caso, outros três réus: Berenice Prazeres Bastos da Silva, também da família, e os ex-funcionários Elísio de Santana Brito e Raimundo da Conceição Alves.

Segundo as investigações, o galpão onde ocorreu a tragédia, de 200 metros quadrados, armazenava 1,5 tonelada de fogos no momento da explosão. Cerca de 100 pessoas trabalhavam no local e no galpão anexo. Das vítimas, 61 morreram na hora, outras três ainda chegaram a ser atendidas, mas não resistiram, e cinco tiveram ferimentos graves, mas sobreviveram. O caso ganhou repercussão internacional e fez a União virar réu em ação na Organização dos Estados Americanos (OEA), em 2001, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acolheu denúncia de "descaso e omissão" feita pelo Movimento 11 de Dezembro, formado por familiares e amigos das vítimas, e pelo Fórum de Direitos Humanos (FDH) de Santo Antônio de Jesus.