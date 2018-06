Família é encontrada morta dentro de casa no RS Duas crianças, um homem e uma mulher foram encontrados mortos dentro da casa onde moravam em Estação, município seis mil habitantes a 340 quilômetros de Porto Alegre, no noroeste do Rio Grande do Sul. A tragédia foi descoberta por uma irmã de mulher, que foi visitá-la hoje e, ao perceber que a casa estava fechada, pediu ajuda à Polícia Militar para arrombar a porta. Quando entraram, os policiais encontraram os corpos da professora Silvia Biduski, de seus filhos Brenda e Bruno, e de seu companheiro Adilson dos Santos, todos baleados. A primeira hipótese é de que a mulher tenha matado as crianças e o parceiro e depois se suicidado. A investigação também vai considerar alguns relatos de familiares e vizinhos, que observaram comportamento depressivo da professora nos últimos dias.