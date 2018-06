Família é feita refém durante assalto em bairro nobre de SP Cinco pessoas de uma mesma família foram rendidas, por volta das 20 horas de quarta-feira, quando jantavam numa residência de alto padrão, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. As vítimas foram amarradas e trancadas em um dos cômodos da casa pelos quatro assaltantes, que estavam atrás de objetos de valor. Quando a dona da casa conseguiu se soltar, os criminosos já haviam fugido em dois carros da família. A mulher ligou para o irmão dela, que chamou a Polícia Militar. Além dos veículos, os criminosos levaram uma TV de plasma, quatro notebooks, aparelhos eletroeletrônicos, jóias e celulares. Após fazer buscas pela região, homens da 2ª Companhia do 16º Batalhão encontraram um dos veículos numa rua próxima à residência. Até as 2h30 desta quinta-feira ninguém havia sido detido. Na casa há circuito interno de câmeras e cerca elétrica. A polícia não informou o valor dos objetos levados pelos assaltantes.