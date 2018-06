Família Gabrilli sofre até hoje os efeitos do caso Celso Daniel Tantos problemas e tanta pressão puseram de joelhos a família Gabrilli. Em 2009, Luiz Alberto Ângelo Gabrilli, o patriarca, vendeu sua parte na Expresso Guarará. Beto, seu filho, foi tocar outros negócios. Rosângela, a filha, partiu. "Parei, eu me desgastei demais com tudo isso, sofri demais", ela diz. "Perdi minha vida. Quero me reencontrar. Perdemos a motivação, o sentido de tudo isso depois de quase 40 anos de trabalho."