Família inteira morre em acidente na BR-116 em MG

Uma família inteira que voltava da Bahia morreu em um acidente na noite deste sábado, 18, no quilômetro 459 da BR-116 em Engenheiro Caldas (MG), no leste mineiro, a 320 quilômetros de Belo Horizonte. As vítimas seguiam para São Paulo.

O automóvel, um Fiat Siena, bateu de frente contra um caminhão. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital Municipal de Governador Valadares.

Além de marido e mulher, morreram as duas filhas do casal, uma com 10 anos e a outra com 4 anos de idade. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares.