Família morre e menina sai ilesa Resgatada na noite de anteontem das ferragens de uma carreta que capotou na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Amanda Brás Pereira, de 8 anos foi a única sobrevivente do acidente, no qual morreram o pai, a mãe e a irmã mais nova. Presa na cabine por cerca de três horas, ela foi retirada pelos bombeiros apenas com ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 18h30. Hermes Delfino Pereira, de 33 anos, perdeu o controle da carreta ao fazer uma curva no km 56 da rodovia. O veículo, carregado de latas de óleo vegetal, tombou fora da pista e capotou. Além de Pereira, morreram sua mulher, Janaína Brás de Lima Pereira, de 30, e a filha mais nova do casal, Maísa Brás Pereira, de 4.