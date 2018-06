Família não sabe quando enterrará brasileira morta em Portugal

A família da brasileira Rosane Aparecida de Freitas, 27 anos, que foi assassinada em Portugal na madrugada da última terça-feira, 29, não sabia nesta quinta-feira, 1, quando conseguiria trazer o corpo dela para ser enterrado no Brasil. A moça foi morta pelo namorado, Carlos Costa, 60 anos, com quem morava havia três meses na cidade de Tochas, a 200 km de Lisboa. Costa usou uma pá para golpear e matar Rosane, possivelmente por ciúmes. Depois do crime, ele se entregou e foi preso. Rosane deixara o Brasil havia 10 meses para ganhar a vida em Portugal, a exemplo do irmão que mora lá há sete anos. Ela deixou uma filha de 2 anos morando com a avó, na cidade de Ilha Solteira, interior de SP. Nesta quinta-feira, a mãe de Rosane, Maria Aparecida, não quis falar com a imprensa, mas amigos disseram que a família esperava a liberação do corpo, que passava por exames de necropsia, para tentar trazê-lo ao País.