Família ofereceu recompensa Priscila Belfort desapareceu na tarde de 9 de janeiro de 2004, no centro da cidade, aos 29 anos. Naquele dia, a jovem, que estava em tratamento psiquiátrico, acordou dizendo-se indisposta. A mãe, Jovita Vieira, deixou-a no trabalho e ainda lhe deu dinheiro para voltar de táxi para casa. Priscila deixou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, onde trabalhava, por volta das 13 horas para almoçar, passou por um colega na rua e nunca mais foi vista. Por causa das relações familiares - era irmã do lutador Vitor Belfort, casado com a ex-dançarina Joana Prado, a Feiticeira -, artistas e atletas fizeram apelos públicos pela libertação de Priscila. Em vão. O Disque-Denúncia ofereceu recompensa de R$ 10 mil por informações sobre o paradeiro da jovem, mas também não surtiu efeito. Em setembro de 2004, a polícia recebeu denúncias anônimas de que Priscila havia sido morta no Morro da Providência, no Centro. Policiais da Divisão Anti-Seqüestro vasculharam o morro e nada foi encontrado. Para a DAS, o principal suspeito do desaparecimento da jovem era o traficante Jairo César da Silva Caetano, o Gerinho, morto pela polícia em junho, numa operação no Complexo do Alemão. Em 2006, novas denúncias levaram a polícia a fazer buscas no Túnel dos Marítimos, sob o Morro da Providência. Novamente nada foi encontrado. Desde o desaparecimento de Priscila, a mãe e o irmão foram chamados a doar material para exame de DNA em três ocasiões. "Sem contar as vezes em que dentistas fizeram a comparação da arcada dentária para tentar identificar o corpo da minha filha. Só espero que essa história chegue ao fim enquanto eu ainda estiver viva. A impressão que eu tenho é que meu coração não vai agüentar", afirmou Jovita Vieira.