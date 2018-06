Família receberá R$ 1 milhão por atraso de 12 horas em 1994 Beneficiada por indenização de R$ 1 milhão (em valores atualizados) pelo atraso de um vôo da empresa americana World Airways, em 1994, a família da advogada Carmen Agle Kalil di Santo espera servir de exemplo para as vítimas da crise aérea brasileira. Um comandante da empresa teve de assinar, em fevereiro, a penhora de um avião que trazia turistas americanos para Manaus. A medida foi conseqüência de uma sentença do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida em 2002. Não cabe mais recurso. O processo foi motivado pela viagem da advogada e do marido, José Luiz di Santo, seus dois filhos, a mãe e um tio - com a mulher e filha - para Miami (EUA) e Caribe no carnaval de 1994. Um atraso de 12 horas no vôo desencadeou contratempos, da perda de conexão e reservas de hotéis ao aluguel de carros. Pesaram na ação a falta de amparo da empresa em terra de língua estrangeira e a madrugada passada no Aeroporto Internacional de Guarulhos sem informações ou refeições. Carmen quer acionar a Justiça dos Estados Unidos para fazer valer a sentença. A empresa não quis comentar o caso.