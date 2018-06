Família refém após assalto em Campinas; criança é solta Uma mulher e duas crianças estão sendo mantidas reféns por um assaltante em uma casa no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, interior paulista, nesta terça-feira, 24. Inicialmente, os assaltantes faziam outra criança refém. Mas, por volta das 16 horas, libertou uma criança de quatro anos. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia de Campinas, a família foi feita refém por volta das 13 horas, desta terça, quando um assaltante era perseguido depois de uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial do bairro. O ladrão teria invadido a casa para se esconder. A polícia continua negociando com o assaltante para tentar libertar a mulher e as outras duas crianças.