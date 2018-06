Familiares das vítimas do Airbus da TAM fazem protesto no RS

Cerca de 100 familiares e amigos das vítimas do Airbus da TAM, dia 17 de julho, fizeram uma caminhada de protesto no Parque da Redenção, tradicional ponto de encontro dos porto-alegrenses nos finais de semana, às 11 horas deste domingo, 12, na capital gaúcha. Veja também: Maiores desastres da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Quem são as vítimas do vôo 3054 Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Vestidos com camisetas, algumas com fotos dos familiares mortos e narizes de palhaços, a passeata teve também a adesão de pessoas que estavam no parque apenas para passear. Ao meio-dia foi observado um minuto de silêncio para relembrar as vítimas da tragédia de Congonhas. Nesta semana, a tragédia com o avião da TAM, que deixou 199 mortos, completa um mês. Uma aeronave A320 colidiu com o prédio da TAM Express após uma tentativa de pouso no Aeroporto de Congonhas. As causas do acidente ainda são apuradas.