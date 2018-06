Familiares de DG vão ao Rio para se despedir de dançarino

RIO - O tio materno do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, Alexandre Vieira, disse que ainda não conseguiu assimilar a perda do sobrinho. "As pessoas têm falado muitas coisas, são muitas informações ao mesmo tempo, então ainda não consegui assimilar que não vamos mais conviver com o Douglas."

Apesar de morarem em cidades diferentes (Vieira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Douglas em Copacabana, no Rio) eles se falavam constantemente. "Fica uma lacuna, um vazio, que aos poucos será amenizado com a saudade. Agora, só podemos agradecer por ter tido a oportunidade de conviver 26 anos com a alegria do Douglas."

Irmã. Grávida de oito meses, Jaqueline Cristina Fernandes, uma das irmãs mais velhas de DG, sofreu com pressão alta ao saber da morte do irmão. Moradora de Raiz da Serra, na Paraíba, ela viajou até o Rio de Janeiro, mesmo contrariando orientações médicas, para se despedir do irmão. A outra irmã do dançarino, que mora na Espanha, não conseguiu passagem a tempo de chegar para o velório e o enterro.

Protesto. Por volta das 13h, moradores dos morros Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, além de mototaxistas de diversos morros da zona sul fizeram uma passeata de Copacabana até o cemitério São João Batista, em Botafogo, para protestar contra a morte de Douglas e as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

Inconformados com a morte violenta de DG, amigos e parentes passaram mal e desmaiaram durante o velório. "Volta DG, por favor, volta", disse uma adolescente.