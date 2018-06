Familiares de jovens mortos participam de missa no Rio Aconteceu nesta sexta-feira, 20, uma missa em celebração do sétimo dia das mortes dos jovens David Wilson Florêncio da Silva, de 24 anos, Marcos Paulo da Silva Correia, de 17, e Wellington Gonzaga Costa, de 19. A celebração religiosa foi realizada na Vila Olímpica da Gamboa, no centro do Rio de Janeiro. Os jovens moradores do Morro da Providência, foram capturados por soldados do Exército que estão fazendo a segurança em obras do projeto Cimento Social no Morro da Providência e entregues a traficantes do Morro da Mineira. Fotos: Marcos D'Paula/AE Parentes das vítimas foram pessoalmente à missa, no início da tarde desta sexta Um dos parentes das vítimas passou mal durante a cerimônia, no centro do Rio