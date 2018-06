Famílias barram despejo no Jardim Botânico

RIO - Em protesto contra o despejo anunciado pelo governo federal, moradores de áreas de posse incorporadas ao terreno do Jardim Botânico do Rio interditaram o estacionamento dos funcionários, na manhã desta segunda-feira, 28. Foi o segundo dia consecutivo de manifestações. No domingo, o parque chegou a ser fechado por três horas. O despejo, que começaria ontem, foi cancelado e não há nova data para acontecer.

A intenção do governo federal é remover as 520 famílias que moram nas regiões que agora integram o perímetro do Jardim Botânico. Não há mais recurso judicial possível para parte dos moradores. Como o Jardim Botânico conseguiu o registro oficial do aumento de seu território, as comunidades vizinhas foram incorporadas.

A presidente da Associação dos Moradores do Horto, Emília Souza, que representa as famílias atingidas, afirmou que o desejo é ficar na região.