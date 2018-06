Famílias das vítimas do vôo da Gol criticam jornalista

Familiares das vítimas do Vôo Gol 1907 criticam a postura do jornalista americano Joe Sharkey, divulgado extensamente, na imprensa brasileira, como "sobrevivente" da tragédia. O jornalista, desde que voltou ao seu país, iniciou duros ataques aos brasileiros, aos familiares e às autoridades brasileiras. "Repudiamos esse tipo de atitude de um cidadão que esteve envolvido no acidente dentro do Legacy e acompanhou a morte de nossos familiares no Brasil. Ele age de modo irresponsável e nos humilha diariamente em seu site, nos acusando de sermos irresponsáveis e incapazes de analisar o caso", diz Angelita de Marchi, presidente da Associação de Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo Gol 1907. Angelita diz que os familiares estão revoltados por acompanhar as agressões publicadas pelo jornalista. "Não é possível admitir uma coisa dessas, que ele continue nos chamando de 'tupiniquins', de loucos e de incapazes de ter um pensamento racional diante de toda essa situação", destaca. Para Rosane Guthjar, viúva do empresário Rolf Guthjar, morto no acidente, as agressões do jornalista norte-americano, que estava junto com os pilotos Joseph Lepore e Jan Paladino, no dia do acidente, é mais um fato que demonstra o descaso das autoridades brasileiras que ainda não pediram retratações pelas agressões escritas pelo jornalista contra todo o povo brasileiro. "Estamos sendo humilhados por ele diariamente, por uma pessoa que não reconhece nossa dor e sofrimento, que nos acusa de sermos insanos e incapazes, e essa mesma pessoa estava a bordo do avião junto com os pilotos que desligaram voluntariamente os aparelhos e causaram a morte de 154 entes queridos. Como permitem que ofenda a nós e ao povo brasileiro, ao Congresso Nacional, assim?", desabafa Rosane.F