Famílias das vítimas no Rio têm esperança de sobreviventes

A prima do maestro Silvio Barbato, um dos brasileiros desaparecidos no Voo 447 da Air France, Ana Cláudia Bomaccorsi Dutra, de 42 anos, disse, ao chegar para a missa, que "só quem está na pele do que aconteceu é que pode saber a dor." Ana Cláudia disse que, "no fundo", ainda acredita que o primo está vivo. "A dor é muito grande. Lá em casa, as pessoas choram muito. Eu fiquei meio em estado de choque. Eu sou uma pessoa que não conseguiu acreditar ainda", lamentou.

Na manhã desta quinta, foi realizado um ato ecumênico em homenagem às vítimas do acidente com o Airbus na Igreja da Candelária, no Rio. Segundo a Reuters, a missa reuniu 2 mil pessoas. Lula foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. O ministro de Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner, também compareceu.

